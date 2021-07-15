https://news.day.az/world/1361934.html В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса
В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли в будущем использование в РФ иностранных вакцин от коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно", - сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что вопрос о допуске на российскую территорию зарубежных вакцин "пока никак не обсуждается".
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