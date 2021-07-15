В Великобритании попросили снизить налог ради климата

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании отказалось снизить ставку налога на добавочную стоимость (НДС), которым облагается благоустройство экологичных домов. Владельцы зданий хотят использовать низкоуглеродное отопление ради климата, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые депутаты и строители попросили министров включить снижение налогов в стратегию правительства по сокращению выбросов от отопления домов - на теплоснабжение приходится 14 процентов выбросов парниковых газов в стране. Однако в ответ на просьбу министр финансов Джесси Норман (Jesse Norman) заявил, что "в настоящее время правительство не планирует изменять режим НДС на энергосберегающие материалы". Свою позицию власти объяснили тем, что газовые котлы стоят меньше альтернативных источников.

Ставку НДС увеличили с 5 процентов до 20 процентов в октябре 2019 года. Тогда владельцы домов столкнулись с проблемой приобрести в хозяйство солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы и теплоизоляционные материалы. НДС облагается ремонт дома в соответствии с экологическими стандартами, однако для строительства подобных объектов предусмотрена нулевая ставка.

Выступающие за снижение налога назвали высокую ставку "оскорблением". Они подчеркнули, что некоторые домовладельцы сознательно откладывают ремонт из-за дополнительных расходов на НДС. "Текущая ставка в 20 процентов на реконструкцию для экологического проекта показывает, как налоговая система работает против программы модернизации и активно поощряет разработчиков выбирать путь "разнеси и построй заново" со ставкой в ноль процентов. Однако этот способ высвобождает воплощенный углерод, а не сохраняет его", - отметил директор благотворительной организации MCS, которая занимается внедрением низкоуглеродных технологий, Адриан Рамзи (Adrian Ramsay).

В аналитическом центре по вопросам изменения климата E3G заявили, что для сокращения выбросов в год необходимо модернизировать в среднем миллион домов. Единственный способ добиться нулевых показателей - развернуть крупную программу, предоставив всем гранты и налоговые льготы. В правительстве изданию рассказали, что принимают меры, чтобы стимулировать переход к альтернативным источникам энергии.