Очередной температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге

Восьмой по счету с начала лета температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, 15 июля столбики термометров на метеостанции города поднялись до отметки +32,8°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, принадлежавшего 2010 году.

Таким образом погода в Петербурге установила третий рекорд в июле и восьмой с начала лета.

По данным Северо-Западного УГМС, 30-градусная жара не оставит Северную столицу до пятницы, 16 июля.