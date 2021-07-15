Талибы захватили город на пакистано-афганской границе

Боевики движения "Талибан" захватили населенный пункт Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана и над расположенный в нем КПП на границе с Пакистаном, сообщает пакистанский МИД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Они установили контроль над пограничным переходом Спин-Болдак", - рассказал представитель внешнеполитического ведомства Пакистана Захид Хафиз Чондри.

В среду талибы заявили, что теперь контролируют этот город. В то же время МВД Афганистана сообщило, что силы безопасности страны смогли отразить нападение боевиков и сохранить контроль над Спин-Болдаком.

Власти Пакистана отметили, что закрыли свою сторону пограничного перехода в Спин-Болдаке. По словам представителя местных властей Арифа Какара, "присутствие талибов можно заметить вдоль афганской границы", и никаких правительственных сил Афганистана там нет.