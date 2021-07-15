Число жертв наводнения в Германии продолжает расти: 42 погибших

Число погибших от наводнения на западе Германии возросло до 42 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные полиции ФРГ.

Десятки людей остаются пропавшими без вести в результате стихии. Экстренные службы, пожарные, военные и полицейские занимаются поисками более 50 человек.

Несколько домов было разрушено из-за проливных дождей. Уровень воды в реках повысился и жилые постройки смыло.

На помощь спасателям также пришли волонтеры. Полиция открыла горячую линию, куда можно обратиться, чтобы уточнить сведения о своих родственниках.

Местных жителей также попросили направить в службы фотографии и видеоролики с людьми, которые пропали без вести.