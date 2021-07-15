В США заинтересовались российским клоном американского F-35

Новый секретный истребитель, который Россия обещает показать на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), должен быть интересным, пишет американский журнал Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание, как и другие, допускает, что данный самолет скорее всего окажется однодвигательным истребителем пятого поколения. Журнал напоминает, что в настоящее время США располагают подобным истребителем - F-35 Lightning II. "Новый истребитель, вероятно, имеет меньшую и более легкую конструкцию, чем тяжелый истребитель Су-57, который Россия разрабатывает с 2011 года", - отмечается в публикации.