В центре Бухареста аварийно сел вертолет США

В центре столицы Румынии Бухаресте сегодня, 15 июля, вертолет военно-воздушных сил США Black Hawk совершил вынужденную посадку на площади Шарля де Голля, во время которой сбил фонарные столбы. Об этом сообщает Digi24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Военный вертолет будет доставлен на базу, где его осмотрят. Американские военные и румынская полиция проводят проверки на местах. Во время аварийной посадки вертолета никто не пострадал.

"Посольство США стало известно об инциденте, и оно внимательно следит за развитием событий. Мы понимаем, что обошлось без травм. Мы работаем с нашими румынскими партнерами, чтобы разрешить ситуацию, и мы будем предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления", - сказано в пресс-релизе американского посольства.

Глава Департамента информации и связей с общественностью Министерства национальной обороны Румынии Константин Спину заявил об отмене полетов на этот день.