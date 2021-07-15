Цена биткоина обрушилась

Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - обрушилась до минимальных с конца июня значений - 31,5 тысячи долларов. По данным CoinGecko, в четверг, 15 июля, цена упала на 3 процента всего за несколько часов. При этом капитализация биткоина упала до 596 миллиардов долларов. За последнюю неделю стоимость биткоина упала больше чем на 20 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В целом к концу первого полугодия 2021 года биткоин потерял почти половину своей максимальной стоимости, зафиксированной в апреле. По мнению аналитиков, в перспективе криптовалюту ждет болезненное будущее. Один из главных рисков - серьезная волатильность и резкие колебания цены. После апрельского максимума в почти 65 тысяч долларов цена падала до 28,911 в июне, а потом снова поднялась до отметки в 34 тысячи долларов.

Серьезное влияние на стоимость криптовалюты оказывает и регуляторная политика. Большую роль в этом смысле играет Китай. В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. После этого сообщения курс биткоина впервые с января упал ниже 30 тысяч долларов, а многие майнеры переехали в США, Россию и Казахстан.