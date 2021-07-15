США предложили 10 миллионов долларов за информацию об иностранных хакерах

Госдепартамент США пообещал награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь обнаружить иностранных хакеров, устраивающих атаки на объекты в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах программы Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию" на русском и английском языках, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вознаграждение предложили за информацию об атаках, которые были направлены на критическую инфраструктуру США. В их число включили взлом информационных систем, а также применение программ-вымогателей, нарушающих федеральный закон страны.

"Если у вас есть информация о таковых операциях или других кибервторжениях в критическую инфраструктуру США, свяжитесь с программой Rewards for Justice и получите возможность вознаграждения", - призвали в Госдепе. При этом в качестве канала для связи они предложили ящик в даркнете.