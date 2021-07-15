Меркель и Харрис обсудили нынешние и будущие геополитические угрозы

Вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили текущие и будущие геополитические угрозы на состоявшейся в четверг встрече в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила старший советник и пресс-секретарь заместителя главы американской администрации Симона Сандерс.

"У вице-президента Харрис и канцлера Меркель состоялось откровенное обсуждение по широкому кругу вопросов, касавшееся нынешних и будущих геополитических угроз и вызовов", - говорится в письменном заявлении Сандерс.

По ее словам, стороны также высказались за выработку "норм, относящихся к новым технологиям" и "более значительную координацию международных усилий", направленных на устранение первопричин вынужденной миграции.