Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", - отметил он.

Генеральный директор ВОЗ добавил, что отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 было преждевременным. Гебрейесус также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.