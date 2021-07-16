https://news.day.az/world/1362045.html Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет Associated Press.
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", - отметил он.
Генеральный директор ВОЗ добавил, что отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 было преждевременным. Гебрейесус также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.
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