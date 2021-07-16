Число выздоровевших после заболевания COVID-19 в мире превысило 173 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 189 745 512. Такие данные в пятницу утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 887 155, в Индии - 31 026 829, в Бразилии - 19 262 518 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 083 197, выздоровели - 173 162 320 человек.