Десятки американских F-35 столкнулись с массовым отказом двигателей

У десятков американских истребителей F-35 вышли из строя двигатели. Всего в нелетном состоянии находится около 50 боевых машин, а это 15 процентов их общего числа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, везде одна и та же поломка - изнашиваются лопасти турбин, а это может привести к крушению. Всего по итогам испытаний у новых самолетов выявили почти 900 дефектов.

Непростая ситуация и на флоте США. Причем об этом пишут сами американские моряки. Они представили в Конгрессе доклад, в котором говорится о целой серии аварий и несчастных случаев с военными кораблями. Все это - следствие бюрократии, в которой погрязло руководство ВМС страны, уверены военные.