В Германии ищут более тысячи человек после потопа

Последствия потопов в Германии приобрели масштаб национального бедствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, количество жертв растет с каждым часом. Уже известно о 70 погибших по всей стране.

В окрестностях одного только Арвайлера, который пострадал больше всего, пропали полторы тысячи человек. Сейчас ведутся их поиски. Улицы городов словно после бомбежки усыпаны грудами мусора, повсюду искореженные машины, вырванные с корнем деревья.

Под воду ушли и южные регионы Бельгии. Число погибших возросло до 11 человек. К эвакуации местных жителей пришлось привлечь военных. По дорогам не проехать, железнодорожное сообщение приостановили.

Топит и соседние Нидерланды. Местные жители сейчас вынуждены покинуть свои дома, 15 тысяч человек эвакуируют в безопасные места.