Еще три российских региона ввели обязательную вакцинацию части населения

Еще три российских региона - Архангельская, Владимирская и Самарская области - ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых жителей. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Архангельской области постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Роман Бузинов. В сообщении отмечается, что сделать прививку должны работники сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, общественного питания, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Прививку первым компонентом вакцины представителям данных сфер нужно сделать до 1 августа, вторым - до 30 августа.

В Самарской области постановление о вакцинации было подписано главным государственным санитарным врачом Светланой Архиповой. Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат граждане из "группы риска": сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания.

Во Владимирской области постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Татьяна Данилова.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, не менее 60 процентов сотрудников организаций и предприятий должны получить оба компонента вакцины до 15 сентября. Сделать прививку необходимо работникам сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, предприятий транспорта, ЖКХ и энергетики.

13 июля в трех российских регионах - Костромской и Ярославской областях, а также в Пермском крае - ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан.