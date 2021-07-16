В Европе растет число погибших и пропавших без вести из-за ливней

Десятки погибших и не менее тысячи трехсот пропавших без вести - печальный итог беспрецедентных ливней и наводнений на Западе Германии. Спасатели надеются, что многие из пропавших живы, но пока не могут дать о себе знать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, канцлер Германии выразила соболезнования семьям жертв.

"Я скорблю о тех, кто погиб в результате этого бедствия, - заявила Ангела Меркель. - Мы до сих пор не знаем их точного числа. Но понимаем, что оно будет большим. Кто-то погиб в подвалах собственных домов, кто-то - при исполнении обязанностей, как те спасатели, что помогали людям перебраться в безопасное место. Я выражаю глубочайшие соболезнования их близким".

В соседней Бельгии также растет число жертв стихии. Из пригородов Льежа эвакуируют жителей. Наша собеседница осталась без крова. "Я все потеряла, - рассказывает она. - Живу на первом этаже, и там буквально все смыто, разрушено. Мне пришлось открыть клетку и выпустить на волю птицу моей мамы, а вот три наши кошки так и остались в квартире".

В Нидерландах приграничная провинция Лимбург также пострадала от дождей, Королевская семья выразила поддержку местному населению: людей эвакуируют как минимум до конца дня в связи с прогнозом усиления дождей.

К серьезным проблемам готовятся и жители северной Италии: туда пришла непогода ливни с градом вызывают оползни, а деревья падают на жилые дома.