https://news.day.az/world/1362138.html Восемь человек пострадали в Канаде во время разрушительного торнадо - ВИДЕО
Восемь человек пострадали в Канаде во время разрушительного торнадо - ВИДЕО
На канадский город Барри 15 июля обрушился мощный торнадо. Буря переворачивала автомобили и ломала дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, о последствиях природного катаклизма сообщают канадские СМИ.
В провинции Онтарио в результате стихии были повреждены десятки жилых домов, вихрь перевернул несколько автомобилей, повалил деревья и заборы. По меньшей мере восемь человек получили травмы. Информации о погибших пока не поступало.
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