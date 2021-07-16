Восемь человек пострадали в Канаде во время разрушительного торнадо

На канадский город Барри 15 июля обрушился мощный торнадо. Буря переворачивала автомобили и ломала дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, о последствиях природного катаклизма сообщают канадские СМИ.

В провинции Онтарио в результате стихии были повреждены десятки жилых домов, вихрь перевернул несколько автомобилей, повалил деревья и заборы. По меньшей мере восемь человек получили травмы. Информации о погибших пока не поступало.