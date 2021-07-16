Отказ ливанского премьера формировать правительство вызвал беспорядки

Улицы Бейрута превратились с зону боевых действий. В ливанскую столицу введены войска, между силовиками и протестующими начались столкновения. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, для разгона демонстрантов используют дубинки и резиновые пули. Митингующие в ответ возводят баррикады, слышны взрывы.

Причиной новых беспорядков в стране стал отказ премьер-министра формировать правительство, он подал в отставку. Противоречия между главой кабмина и президентом и всколыхнули Ливан.

Напомним, парламент распустили почти год назад после взрыва в порту Бейрута, нового правительства нет до сих пор.