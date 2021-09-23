https://news.day.az/world/1382980.html В США замечена модель неизвестного летательного аппарата - ВИДЕО
В США замечена модель неизвестного летательного аппарата - ВИДЕО
В американском Хелендэйле замечена модель/элемент неизвестного летательного аппарата, который многие связали с проектом перспективного истребителя шестого поколения NGAD.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".
Специалистами также отмечен объект компании Lockheed Martin на заднем плане. В пустыне Мохаве он один такой. Это комплекс для изучения отражательной способности летательных аппаратов.
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