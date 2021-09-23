В США замечена модель неизвестного летательного аппарата

В американском Хелендэйле замечена модель/элемент неизвестного летательного аппарата, который многие связали с проектом перспективного истребителя шестого поколения NGAD.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".

Специалистами также отмечен объект компании Lockheed Martin на заднем плане. В пустыне Мохаве он один такой. Это комплекс для изучения отражательной способности летательных аппаратов.