В Латвии ввели локдаун

Правительство Латвии на своем заседании в среду приняло решение ввести в стране жесткий локдаун из-за распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, которое приводит агентство LETA, жесткие ограничения вступят в силу 21 октября и будут действовать до 15 ноября. Большинство магазинов, развлекательные мероприятия и другие услуги, а также учебные заведения в это время будут закрыты.