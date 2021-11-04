Меркель прибыла во Францию с прощальным визитом

Жители города Бон на востоке страны тепло встретили вечером в среду уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее последнего официального визита во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона.

Как свидетельствуют распространенные Елисейским дворцом видеокадры, встречать Меркель вышли сотни горожан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В администрации французского лидера рассказали, что Бон - историческая резиденция герцогов Бургундии и столица бургундских вин - был выбран местом этой заключительной встречи по личной инициативе Макрона. Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, была в минувшие 16 лет собеседницей четырех президентов Франции.

Французская сторона придала прощальному визиту германского политика характер семейной встречи, канцлера сопровождал ее супруг Иоахим Зауэр, а французский президент встречал гостей вместе со своей женой Брижит. Agence France-Presse отметило теплый характер отношений, сложившихся между лидерами двух стран. Президент Франции в июне стал первым иностранным руководителем, приглашенным в германскую столицу после снятия основных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Меркель побывала во Франции в сентябре для рабочей встречи с Макроном.

Французский лидер в последнее время неоднократно отмечал "активную роль Ангелы Меркель в отношениях двух стран", ее "выдержку" и "умение услышать собеседника". В минувшие годы отношения между Парижем и Берлином знали и кризисы, и подъемы, констатировала газета Ouest-France. В эти годы "франко-германский тандем шел вперед, отступал, совершал развороты, но постоянно демонстрировал свою жизнеспособность", отмечает издание.

Среди почестей, оказанных Францией Меркель наряду с радушным приемом, - награждение канцлера Большим крестом ордена Почетного легиона. Эта высшая степень главной французской награды, учрежденной в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом. Она и поныне остается во Франции знаком государственного признания особых заслуг.