Мужчина утонул в проруби на глазах у жены и друзей

Все это время женщина снимала трагический инцидент. Друзья, которые находились рядом, попытались разглядеть его подо льдом, чтобы выпилить новое отверстие для спасения, но попытки не увенчались успехом.

На Украине ради съемки эффектного видео мужчина прыгнул в прорубь и не вынырнул, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Трагедия произошла 5 февраля на реке Чертомлык в селе Капуловка.

Мужчина самостоятельно сделал небольшую прорубь в реке и, перекрестившись, нырнул. Больше на поверхность он не выплыл. Все это время женщина снимала трагический инцидент. Друзья, которые находились рядом, попытались разглядеть его подо льдом, чтобы выпилить новое отверстие для спасения, но попытки не увенчались успехом.

Фото: кадр из видео

На место прибыли спасатели и начали искать тело мужчины, но найти его сразу не смогли. Тело 38-летнего мужчины лишь спустя сутки удалось обнаружить водолазам.

Фото: кадр из видео

"Тело погибшего мужчины 1983 года рождения вывезли на берег и передали полицейскому", - говорится в сообщении на странице в "Фейсбук" регионального ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: кадр из видео

Напомним, подобная трагедия в ночь на 19 января произошла на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинской области. Женщина прыгнула в необорудованную прорубь, и ее мгновенно унесло под лед течением реки. Трагедия произошла на глазах ее малолетних детей, супруга и друзей.