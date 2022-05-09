Жилье в Дубае начнут покупать за криптовалюту

Крупная девелоперская компания из Дубая Damac Properties объявила, что предоставит своим клиентам возможность приобрести недвижимость с использованием криптовалют Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщила газета Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания полагает, что такое решение "произведет революцию" на рынке недвижимости и позволит создать комфортные условия для клиентов со всего мира. "Этот шаг в сторону клиентов, владеющих криптовалютой, является одной из наших инициатив по развитию новой экономики для новых поколений и для будущего нашей отрасли", - заявил операционный директор Damac Али Саджвани.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты ведут разработку комплексной системы регулирования криптовалют. Так, местный регулятор должен был завершить процесс внесения в законодательство изменений, которые сделают возможной выдачу специальных лицензий поставщикам услуг в сфере виртуальных активов, к концу первого квартала 2022 года. Между тем, согласно правительственному отчету, с которым ознакомилось агентство, некоторые свободные экономические зоны ОАЭ уже начали выдачу таких разрешений.