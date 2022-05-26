Операции Турции не направлены против территориальной целостности соседних стран

Состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az, на заседании, которое прошло 26 мая в Администрации Президента, были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности.

В заявлении по итогам заседания говорится, что операции, которые проводятся или будут проводиться на южных границах Турции, не направлены против территориальной целостности соседних стран и необходимы для обеспечения национальной безопасности.

"Мы призываем страны, нарушающие международное право и поддерживающие терроризм, положить этому конец и принять во внимание опасения Турции в сфере безопасности", - говорится в заявлении.