Операции Турции не направлены против территориальной целостности соседних стран
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Состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az, на заседании, которое прошло 26 мая в Администрации Президента, были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности.

В заявлении по итогам заседания говорится, что операции, которые проводятся или будут проводиться на южных границах Турции, не направлены против территориальной целостности соседних стран и необходимы для обеспечения национальной безопасности.

"Мы призываем страны, нарушающие международное право и поддерживающие терроризм, положить этому конец и принять во внимание опасения Турции в сфере безопасности", - говорится в заявлении.