https://news.day.az/world/1470373.html В Иране в ДТП погибли эксперты в сфере разработки беспилотников и ракет - ФОТО
В Иране в ДТП погибли эксперты в сфере разработки беспилотников и ракет - ФОТО
Двое представителей Корпуса стражей Исламской революции, занимавшихся разработкой беспилотников, ракет и спутников, погибли на днях в автокатастрофах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник иранское агентство Tasnim.
По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.
Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.
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