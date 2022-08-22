Финские женщины поют и танцуют в поддержку премьер-министра

Жительницы Финляндии устроили флешмоб в Twitter, чтобы выразить поддержку премьер-министру Санне Марин после скандала с двумя видео, где она танцует на вечеринке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Во флешмобе с хэштегом #SolidarityWithSanna (#СолидарностьССанной) приняли участие уже сотни женщин - не только из Финляндии, но и из Дании. Они выкладывают в соцсеть видеоролики, на которых танцуют, поют и веселятся так же, как делает это премьер-министр на скандальных видео.

"Мы все равно должны больше танцевать. Женщины в Финляндии публикую свои видео с таких же вечеринок, как у Санны Марин, и я думаю, это прекрасно", - написала одна из обитательниц соцсети Надин Дунст Эндер.

Сама Санна Марин уже заявила, что, несмотря на предположения, не принимала на вечеринке наркотики и сдала тест на наличие запрещенных веществ в крови.