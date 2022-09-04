ArcelorMittal решил закрыть свои заводы в Германии

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal решила закрыть два своих завода в Германии из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С конца сентября концерн остановит одну из двух доменных печей на заводе по производству плоского проката в Бремене до дальнейшего уведомления. На заводе сортового проката в Гамбурге завод прямого восстановления также будет остановлен с четвертого квартала из-за текущей ситуации и негативных перспектив", - отметили в пресс-релизе компании.

По словам главы ArcelorMittal в Германии Райнера Блашека, чье заявление приведено в публикации, все сотрудники указанных предприятий уже были переведены на неполный рабочий день. Все это происходит из-за подорожания нефти и газа, которые снижают конкурентоспособность компании. Кроме того, с октября Германия собирается ввести дополнительный сбор за газ, что также грозит дополнительными тратами.

Он добавил, что металлургическая отрасль крайне энергоемкая и компания уже стала неконкурентоспособна от десятикратного роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому необходимы определенные политические действия, чтобы цены на энергоносители были под контролем.

ArcelorMittal является крупнейшей в мире металлургической и горнодобывающей компанией. Она присутствует в 60 странах, а промышленные предприятия есть в 20 странах. В ФРГ же действуют четыре завода.