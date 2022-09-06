Правительство Швеции захотело призвать госучреждения к сокращению потребления энергии

Правительство Швеции решило ввести требование для 200 государственных учреждений, которое касается сокращения потребления энергии. Об этом заявил министр энергетики и информационных технологий страны Хашаяр Фарманбар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каждый высвобождаемый нами киловатт-час может быть использован для снижения уязвимости, когда Россия хочет повлиять на цены на энергоносители", - отметил Фарманбар.

По его словам, можно использовать энергосберегающее освещение, а также отключать свет и вентиляторы ради экономии. При этом свой вклад в сокращение потребления энергии должны внести компании и частные лица.

В свою очередь министр государственного управления Ида Каркьяинен указала, что необходимо сокращать потребление всех видов энергии.