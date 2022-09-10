Самолет совершил жесткую посадку на военной базе в США

Реактивный самолет Learjet, который состоит в эскадрилье "Агрессоров", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что инцидент случился на военно-морской базе в Сан-Диего. По данным FlightAware.com, самолет вылетел в 12:22, совершил несколько движений "восьмеркой" в небе, а потом полетел обратно к аэродрому, приземлившись в 13:17.

Во время посадки Learjet выкатился за пределы ВПП, остановившись на прибрежной территории аэропорта буквально в паре метров от воды. По информации местных СМИ, ЧП случилось из-за шторма и плохой видимости.

На прямой трансляции с камер видеонаблюдения видно, как на месте происшествия работают спасательные службы. Сейчас проводится эвакуация экипажа.