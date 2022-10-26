Самолет, летевший рейсом Йезд-Мешхед, совершил экстренную посадку, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az, вечером в самолете, летевшем рейсом Йезд-Мешхед, произошел технический сбой, и самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Йезд.

При посадке 10 пассажиров получили травмы, они госпитализированы.

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку через несколько минут после взлета из аэропорта Йезд.

Сообщается, что состояние пострадавших удовлетворительное.