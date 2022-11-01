В Японии протестуют против размещения американских беспилотников

Жители японского города Каноя в префектуре Кагосима вышли на протест с требованием свернуть программу по временному размещению беспилотников ВВС США на базе местных Морских сил самообороны. Об этом пишет газета The Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если на базе Каноя будут размещены беспилотники, то в случае чрезвычайной ситуации они станут объектом атак, и жизнь и здоровье жителей префектуры подвергнутся опасности", - сказал один из активистов.

Протестующие сомневаются, что американская техника пробудет на базе всего год, как было заявлено ранее.

В августе США и Япония договорились разместить восемь разведывательных беспилотников MQ-9 на базе в городе Каноя. Местные СМИ отмечали, что для обслуживания летательных аппаратов в Японию прибудут от 150 до 200 американских военнослужащих.

Мэр города Сигэру Наканиси тогда же попросил американское командование внимательно следить за обслуживающим персоналом во избежание инцидентов. Замкомандующего ВС США в Японии Джеймс Б. Уэллонс в ответ пообещал властям, что военные будут тщательно соблюдать меры безопасности при эксплуатации дронов.