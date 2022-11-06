Мать с ребенком спасли во время пожара в Москве

Двух человек спасли во время пожара в доме номер 104 на улице Профсоюзной в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кадрами ЧП очевидцы поделились в социальных сетях.

Возгорание было быстро потушено, по данным ведомства, сгорели 25 квадратных метров.

По словам очевидцев, спасатели вытащили из огня мать и ребенка.

"Ребенка увезли в больницу", - уточнила свидетельница произошедшего.