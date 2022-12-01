Меган Маркл получала серьезные угрозы в Великобритании

Мегал Маркл приходилось часто сталкиваться с "реальными угрозами", пока они с принцем Гарри жили в Великобритании. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Анил Канти "Нил" Басу рассказал журналистам, что Меган Маркл регулярно получала "отвратительные и очень реальные угрозы" после того, как она вышла замуж за принца Гарри и стала частью британской королевской семьи.

"Если бы вы видели, что там было написано, и если бы вы знали то, что знаю я, вы бы все время чувствовали себя в опасности все время", - заявил он.

Нил Басу отметил, что он и его команда занимались расследованием и смогли привлечь к ответственности нескольких причастных к угрозам людей.

На вопрос журналистов о том, были ли эти угрозы Меган Маркл реальными, Басу отметил: "Абсолютно".

Эти откровения бывшего сотрудника полиции не стали неожиданностью для публики, поскольку ранее принц Гарри неоднократно заявлял о том, что его супруге и их детям угрожают в социальных сетях.