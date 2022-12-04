Япония намерена увеличить число электростанций, работающих на природном газе

Правительство Японии намерено в сотрудничестве с частными компаниями увеличить число электростанций, работающих на природном газе, чтобы справиться с проблемой нехватки резервных энергетических мощностей. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министерство экономики, торговли и промышленности рассчитывает, что к 2030 году будет введено в эксплуатацию порядка семи - восьми электростанций на газе, способных вырабатывать около 6 тыс. МВт энергии. При этом власти намерены в той или иной степени покрыть затраты на строительство или модернизацию имеющихся объектов.

Целевой показатель дополнительной выработки энергии эквивалентен увеличению потребления в стране примерно на 3% - именно настолько возрастает нагрузка на сети в пиковые периоды. В Японии около трети электростанций, работающих на ископаемом топливе, находятся в эксплуатации от 20 до 29 лет. Современные газовые электростанции имеют относительно низкий уровень выбросов углекислого газа, а если угольные электростанции перестроить на использование газа, выбросы можно сократить вдвое.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу. Этой зимой у некоторых компаний он может оказаться существенно ниже в случае сильных холодов. У Tokyo Electric Power при наихудшем сценарии этот коэффициент может опуститься до минус 0,6%. Это чревато отключением электроэнергии.