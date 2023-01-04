Иран и Россия начнут совместное строительство торговых судов

Россия и Иран подписали контракт на строительство нескольких торговых судов, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

В среду в Астрахани был подписан контракт на строительство судна в России на основании заказа, размещенного региональным офисом Группы морских перевозок Исламской Республики Иран (IRISL Group) в Солянке, порту недалеко от Астрахани.

Генеральный директор IRISL Мохаммад Реза Модаррес Хиабани, присутствовавший на церемонии подписания контракта на строительство судна в режиме видеоконференции, заявил, что такие сделки могут улучшить торговые и транспортные связи между Россией и Ираном.

Иранский чиновник призвал консульство Ирана в Астрахани помочь ускорить реализацию проектов, которые могли бы облегчить погрузочно-разгрузочные работы в Солянке.