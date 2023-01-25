В Великобритании складские рабочие Amazon впервые проведут забастовку

Работники склада американской компании Amazon в Ковентри впервые проведут забастовку против низкой заработной платы. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что около 300 из 1 000 сотрудников присоединятся к стачке, организованной тред-юнионом GMB. Представитель профсоюза Аманда Гиринг заявила, что складские рабочие в Ковентри готовы "войти в историю", выступая за "то, что правильно", имея в виду повышение заработной платы на фоне проходящих в компании процессов оптимизации.

В Amazon в свою очередь заявили, что забастовка не повлияет на качество оказываемых услуг.

Ранее американский онлайн-ретейлер объявил о закрытии трех складов в Великобритании, что может привести к увольнению как минимум 1 200 сотрудников.

Количество работников Amazon увеличилось почти в два раза с 2020 года, однако, несмотря на это, рост доходов компании замедлился. Также сообщалось, что из-за давления инвесторов, требующих ограничить расходы, фирма начала тщательные проверки убыточных подразделений.

Волна забастовок охватила Великобританию с декабря 2022 года на фоне резкого роста инфляции и падения реальных доходов населения. Помимо медиков, на работу не выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля, учителя и почтальоны.