И глава Хорватии заговорил о третьей мировой войне

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что поставки западных танков на Украину приведут к затягиванию конфликта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на канал N1.

"Если Америка и Россия не придут к соглашению, а этого не предвидится, война не прекратится. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково", - сказал он

При этом Миланович выразил надежду, что "какие-то переговоры идут". "Или мы будем потихоньку двигаться к третьей мировой войне, которая, по мнению некоторых, уже началась, но я немного сдержан", - подчеркнул он.