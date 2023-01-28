https://news.day.az/world/1532744.html В Перу автобус упал с обрыва, погибли 25 человек
В Перу автобус упал с обрыва, погибли 25 человек
Автобус, перевозивший 60 человек, упал в субботу с обрыва в провинции Талара на северо-западе Перу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным радиостанции RPP, к настоящему моменту известно о 25 погибших.
Власти страны пока не подтвердили число жертв. Пострадавшие госпитализированы.
Полиция проводит расследование. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на крутом склоне в темное время суток.
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