В Перу автобус упал с обрыва, погибли 25 человек

Автобус, перевозивший 60 человек, упал в субботу с обрыва в провинции Талара на северо-западе Перу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции RPP, к настоящему моменту известно о 25 погибших.

Власти страны пока не подтвердили число жертв. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция проводит расследование. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на крутом склоне в темное время суток.