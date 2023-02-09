Ученые объяснили вспышки в небе Турции за секунды до землетрясения

За несколько секунд до того, как произошло землетрясение в Турции, в небе наблюдались какие-то вспышки.

Как передает Day.Az, по данным Американской сейсмологической ассоциации, это явление известно как триболюминесценция, оно было задокументировано еще в XVII веке. Огни, похожие на северное сияние, видны всего доли секунды. Они наблюдаются довольно редко, менее чем в 0,5% всех землетрясений.

В прошлый понедельник, 6 февраля, такие огни увидели в Турции. А 7 сентября 2011 года они наблюдались в Мексике, после чего землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Герреро. Внезапно в небе появляются огни, затем земля начинает дрожать.

По-английски эти вспышки называют "огнями землетрясения" (earthquake lights или EQL), объясняет Хуан Эстебан Эрнандес Кинтеро из Института геофизики Национального автономного университета Мексики (УНАМ). По его словам, эти огни могут иметь два объяснения. Первое - во время землетрясения колебания вызывают короткие замыкания на трансформаторах или электрических кабелях, вызывая искры и очень локальные вспышки пожара.

Второе объяснение вызывает споры среди ученых и, по словам геолога, требует дополнительных исследований. Предполагается, что в недрах есть электрические заряды, которые всегда присутствуют благодаря их минеральному составу. Некоторые эксперты считают, что свет, видимый в небе во время землетрясения, возникает в результате разрыва или столкновения таких материалов, как алмаз или кварц.

Могут ли эти огни быть предвестниками землетрясения? Кинтеро считает, что нет никаких научных доказательств того, что эти огни появляются всегда перед землетрясением. На данный момент наука не способна предсказать землетрясение. Однако геолог упоминает, что существуют инертные газы, такие как радон, которые, вероятно, просачиваются через трещины, существующие в земле перед землетрясением, смешиваясь с кислородом и создавая более локальные световые явления.

Эксперты из Ратгерского университета в Нью-Джерси заключили, что эти огни возникают из-за увеличения электрического заряда внутри земли при скольжении геологических разломов планеты. То есть триболюминесценция возникает в результате трения, разрыва или удара минеральных материалов.

Кристаллограф НАСА Фридеманн Фейнд объясняет, что некоторые типы горных пород могут разрушать пары отрицательно заряженных атомов кислорода и вызывать электрические разряды в воздухе.

"Заряды могут объединяться и образовывать своего рода плазмоподобное состояние, которое может перемещаться с очень высокой скоростью и взрываться на поверхности, создавая воздушные электрические разряды", - сказал Фройнд в интервью National Geographic в 2014 году.