https://news.day.az/world/1537632.html Мощный взрыв в Тегеране - есть пострадавшие
Мощный взрыв в Тегеране - есть пострадавшие
Взрыв произошел в понедельник утром в двухэтажном здании в центре Тегерана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей пожарных служб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в 08:52 по местному времени. В качестве причины случившегося сотрудники экстренных служб называют взрыв газового баллона на втором этаже здания, где располагался ресторан.
На данный момент известно о по меньшей мере двух пострадавших сотрудниках заведения, они госпитализированы. Взрыв привел к частичному обрушению стен здания, а также к серьезным повреждениям его фасада.
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