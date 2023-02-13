Мощный взрыв в Тегеране

Взрыв произошел в понедельник утром в двухэтажном здании в центре Тегерана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей пожарных служб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в 08:52 по местному времени. В качестве причины случившегося сотрудники экстренных служб называют взрыв газового баллона на втором этаже здания, где располагался ресторан.

На данный момент известно о по меньшей мере двух пострадавших сотрудниках заведения, они госпитализированы. Взрыв привел к частичному обрушению стен здания, а также к серьезным повреждениям его фасада.