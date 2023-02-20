В Иране убит молодой священнослужитель

В иранском городе Секкезе убит молодой священнослужитель.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Суннитский фронт Ирана распространил информацию, в которой говорится, что сын бывшего политзаключенного Абдулхади Салехи Салахаддин Салехи был застрелен.

Официальные власти утверждают, что теракт совершили неизвестные. Однако Суннитский фронт Ирана отметил, что убийство было совершено по политическим мотивам силами, связанными с режимом.