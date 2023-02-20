https://news.day.az/world/1539883.html ЕС ввел новые санкции против Ирана
ЕС ввел новые санкции против Ирана
Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека в этом государстве, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица. Соответствующие документы опубликованы в "Официальном журнале ЕС", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сказано в публикации.
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