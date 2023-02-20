ЕС рекомендовал своим гражданам не ездить в Иран

Гражданам Европейского союза рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, говорится в распространенном 20 февраля заявлении главы Евродипломатии Жозепа Борреля по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает Day.Az.

"В связи с серьезным риском личной безопасности страны Евросоюза рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Иран", - говорится в документе.

Также отмечается, что ЕС "полностью отвергает практику Ирана по необоснованным задержаниям граждан" стран-членов Европейского союза, а также лиц с двойным гражданством - Ирана и ЕС.

Ранее Совет ЕС ввел новые санкции против Ирана. В качестве предлога - якобы имеющие место нарушения в Иране прав человека. В санкционный список попали еще 32 физических и два юридических лица.