https://news.day.az/world/1539957.html Четыре человека погибли, еще 294 пострадали в результате последнего землетрясения в Турции - ВИДЕО
Четыре человека погибли, еще 294 пострадали в результате последнего землетрясения в Турции - ВИДЕО
Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, передает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Согласно информации, в настоящее время продолжаются работы по спасению двух человек, оставшихся под завалами.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 294 пострадавших в результате землетрясения. По его словам, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.
Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.
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