В Иране рухнул вертолет

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, потерпел крушение при посадке в четверг в городе Бафт на юге страны. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, вертолет потерял управление при посадке. Сообщается, что министр находится в стабильном состоянии, он и другие пассажиры были доставлены в больницу с легкими травмами.