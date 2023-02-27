Мировой рынок титана к 2026 году может вырасти до $6,1 млрд со среднегодовыми темпами роста 7%, при этом мировой рынок диоксида титана к 2026 году прогнозируется на уровне $27,9 млрд, среднегодовой рост - 5,9%. Такие оценки приводятся в обзоре рынка титана, подготовленном аналитиками Росконгресса (имеется в распоряжении ТАСС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 2021 год, мировой рынок титана оценивался в $4,1 млрд, диоксида титана - в $20,9 млрд.

Аналитики прогнозируют, что цена титана во втором квартале 2023 года может составить $8,2-8,5 за 1 кг.