https://news.day.az/world/1544601.html В Иране может увеличиться количество арестов
В Иране может увеличиться количество арестов
Количество арестов может увеличиться на фоне продолжающихся массовых отравлений в Иране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Института изучения войны США (ISW).
В заявлении говорится, что протесты могут вызвать большие проблемы для безопасности режима. В то же время режим может увеличить меры безопасности, чтобы арестовать организаторов протеста.
В Иране с ноября 2022 года произошла серия отравлений во многих женских школах. Первые случаи были отмечены в Исфаханском технологическом университете в разгар уличных протестов, затем аналогичные случаи произошли в других университетах и школах.
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