https://news.day.az/world/1544779.html США ввели новые санкции против Ирана - Блинкен
США ввели новые санкции против Ирана - Блинкен
"США солидарны с иранскими женщинами, несмотря на жестокость иранского режима".
Как передает в среду Day.Az, об этом написал глава Госдепартамента Энтони Блинкен в своем Twitter.
"В Международный женский день мы в координации с союзниками ввели дополнительные санкции в отношении иранских официальных лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека", - сказал Блинкен.
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