США ввели новые санкции против Ирана

"США солидарны с иранскими женщинами, несмотря на жестокость иранского режима".

Как передает в среду Day.Az, об этом написал глава Госдепартамента Энтони Блинкен в своем Twitter.

"В Международный женский день мы в координации с союзниками ввели дополнительные санкции в отношении иранских официальных лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека", - сказал Блинкен.