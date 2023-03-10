https://news.day.az/world/1545564.html Байден продлил еще на год санкции против Ирана
Байден продлил еще на год санкции против Ирана
Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, распространившая подписанные Байденом документы о продлении антииранских ограничительных мер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим односторонних американских санкций в отношении Ирана.
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