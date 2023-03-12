Стала известна причина ДТП в Венгрии с участием 42 автомобилей

Более сорока машин столкнулись в 20 километрах от Будапешта, и причиной массовой аварии по данным полиции стал ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он поднял пыль с дороги, в результате чего резко снизилась видимость. Автомобили начли врезаться один за другим, некоторые из них сгорели буквально дотла.

39 человек получили серьезные травмы все доставлены в больницу.