https://news.day.az/world/1545931.html Стала известна причина ДТП в Венгрии с участием 42 автомобилей - ВИДЕО
Стала известна причина ДТП в Венгрии с участием 42 автомобилей - ВИДЕО
Более сорока машин столкнулись в 20 километрах от Будапешта, и причиной массовой аварии по данным полиции стал ветер.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он поднял пыль с дороги, в результате чего резко снизилась видимость. Автомобили начли врезаться один за другим, некоторые из них сгорели буквально дотла.
39 человек получили серьезные травмы все доставлены в больницу.
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